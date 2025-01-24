Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı ve Babygirl sinemada; Misery tiyatroda! Haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta devam eden 15 tatil nedeniyle yine çocuk filmleri ön planda. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı haftanın aile filmi olarak öne çıkarken, Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu ve Flow: Bir Kedinin Yolculuğu da haftanın animasyon filmleri olarak öne çıkıyor. Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı Babygirl ve Wolf Man (Kurt Adam) da haftanın gerilim filmleri arasında yer alıyor.

Bu haftaki tiyatro oyunu önerilerimizin ilki 30 Ocak’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek olan Küheylan oyunu. Yine 30 Ocak’ta CKM’de sahnelenecek Misery de bir diğer önerdiğimiz tiyaro oyunu. 27 Ocak’ta Watergarden Ataşehir’de izleyici ile buluşacak Kutsal da dikkatleri çeken bir diğer diyatro oyunu. İstiklal Caddesinde yer alan Meşher’de “Hikaye İstanbul’da Geçiyor” isimli sergi, ziyaretçilerine dünyada İstanbul’un konu alındığı, kitap ve filmlerle buluşturmayı vaad ediyor. Özlem Yenigül'ün ilk kişisel sergisi, "Her Yerde Ev Olma Arzusu" ve Anna Laudel İstanbul'un, 11 sanatçının üretimlerini bir araya getirdiği yeni karma sergisi "Baskı Noktası" bu hafta önerdiğimiz diğer 2 sergi. CRR’de 29 Ocak’ta Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın, 1 Şubat’ta da REDD Senfoni’nin konseri olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.