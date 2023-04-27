"İYİ YAZAR İYİ OKUCUYUDUR"

* Yazarlık kabiliyetinizi nasıl keşfettiniz? Diplomatlıağınızın yazarlığınıza olan etkisi nelerdir?

Ben aslında yaratıcı yazarlık konusunda hiçbir eğitim almadım. Yakınından bile geçmedim. Aynı zamanda üniversitede okuduğum bölüm de edebiyat değildi. Aslında iyi bir yazar olmamın sebebi iyi bir okuyucu olmam. Ben 30 yıllık okuyuculuk hayatımdan sonra yazar oldum ve aslında tanıştığım çocuklara ve öğrencilere de bunu söylüyorum. Eğer iyi bir yazar olmak istiyorsanız iyi bir okuyucu olmanız gerekiyor. Kariyerim aslında diplomat olarak başladı. Yazarlığın da aslında ortak bazı noktaları var. Bunlardan bir tanesi de kelimeleri iyi kullanmayı biliyor olmamız. Bir diplomat olarak yanlış kelime kullanırsanız sonuçta bütün diplomatik ilişkiler çıkmaza girebilir. O yüzden burada kelimenin ağırlığının da farkındayız. Diplomat ile bir yazar arasında şöyle bir fark var. Bir diplomat karşısındaki kişiye “Canın Cehenneme” derken öyle güzel söyler ki karşıdaki kişi o seyahati sabırsızlıkla bekler ama yazarlar böyle değildir, daha açık konuşabilirler. Diplomatlar genelde arkada görev alan insanlardır, bakanlar daha çok ön plandadır ama yazarlar için artık tanınmamak bir opsiyon değildir. Yazarlar hem görülmeli hem de duyulmalıdır o yüzden şöyle diyebilirim ki diplomatik hayatım kelimelerin ağırlığı açısından yazar olmama yardımcı oldu. Diğer yandan ben diplomat olduğum için de çok seyahat ettim ve İstanbul, Londra, Etiyopya gibi çok farklı yerlerde yaşadım ama yazdığım üç kitap da Hindistan’da geçiyor. Çünkü derler ki “Ancak en iyi anladığınız yer konusunda yazarsanız güzel bir iş çıkarabilirsiniz.”