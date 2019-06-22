Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin esrar üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri Batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdikleri şeklinde alınan bilgilere istinaden araştırmalara başladı.

POLİS ADRESLERDE ARAMA YAPTI

İHA'daki habere göre yapılan çalışmalarda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti için merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halinde bir villa ile Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi'nde bir adresi kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri alınan arama kararının ardından bahse konu adreslerde arama yaptı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramalarda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar),3 adet ruhsatsız mavzer tipi yivli tüfek ve tüfeklere ait 1340 adet fişek, 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet yivsiz av tüfeği ve 265 adet fişek ve 1065 adet üretimde kullanılan materyaller ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Baskında, Yasin K., Rahmi Ö. ve ikamette bulunan B.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan ve Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.