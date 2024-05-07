Vinç otomobilin üzerine devrildi: Saniyelerle kurtuluş kamerada

"BÜYÜK BİR TEDBİRSİZLİK VAR"

Otomobili hasar gören Hasan Keskinkılıç, "Birden gürültülü bir ses duyduk. Dışarı çıkınca baktım arabanın üzerinde vinç var. O anda yoldan geçen iki vatandaşın üzerine gelebilirdi. Yani ne bileyim Allah cana vermesin. Yapacak bir şey yok. Normalde bilinçsiz bir yere koymuşlar, kaldırım çöküyor. Büyük bir tedbirsizlik var burada. Yani bunun gerekeninin yapılması lazım" dedi.