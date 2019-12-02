Liverpool ile tarihi bir sezon geçiren, rekor üzerine rekor kıran ve dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için favorilerden biri olan Virgil van Dijk, ödülü kazanan Messi'yle ilgili konuştu. Hollandalı yıldızın açıklamaları şöyle:

"Messi olağandışı bir oyuncu, harika, fantastik. 6. kez kazanıyor. Çok yakındım. Fakat, benden biraz daha iyiydi. Geçen sezon başardıklarımla gurur duyuyorum. Umarım, bunu yeniden yapabilirim ama zor olacak."

"Ballon d'Or kazanabileceğimi hiç düşünmedim. Kariyerimle alakalı. Kolay olmadı. Çok farklı bir kariyerim var. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Bulunduğum yerle gurur duyuyorum. Önümüzdeki sene daha üstte yer almak istiyorum."

"Şu an Hollanda olarak iyi bir durumdayız. İki büyük turnuvada oynayamadık son dönemde. Bu yaz yeniden oradayız ve ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz. "

"Hep beraber seneye birinci olup olamayacağımı göreceğiz ama burada olmak da büyük bir onur."