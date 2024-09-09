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        Haberler Bilgi Yaşam Vücudunuzda neler oluyor? Diyet yaparken vücudunuz nasıl tepki veriyor?

        Diyet yaptığınızda vücudunuzda gerçekleşen değişiklikler nelerdir? Sağlık açısından faydaları nelerdir?

        Diyet uygulamaları vücudumuzda bir dizi fizyolojik ve biyokimyasal değişikliğe neden olur. Bu haberimizde, kilo verme sürecinde meydana gelen metabolik ve hormonal değişimleri derinlemesine inceleyeceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:00
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        Diyet yaparken vücudumuzda gerçekleşen değişimler sadece kilo kaybıyla sınırlı değil. Diyete başladıktan kısa bir süre sonra sağlık anlamında da çok büyük değişiklikler yaşıyoruz. Peki, bu değişiklikler nelerdir? İşte detaylar...

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        KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİN KONTROLÜ

        Karbonhidrat yemek, kan şekeri seviyesini artırır; ancak bu artışın derecesi, bir gıdanın glisemik indeksine bağlıdır. Glisemik indeks, bir gıdanın kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisini belirleyen 1 ila 100 arasında bir puana dayanan bir sıralama sistemidir.

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        Yüksek Glisemik İndeks ve Kan Şekeri Dalgalanmaları

        Yüksek glisemik indekse sahip yiyecekler hızla parçalanır ve kan şekerinde keskin artışlara, ardından keskin düşüşlere yol açar. Kan şekeri seviyesindeki keskin dalgalanmalar diyabet, obezite ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

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        Bunun sonucunda, meşrubat, şekerleme ve beyaz ekmek gibi yüksek glisemik indekse sahip yiyeceklerden kaçınmak bu riskleri azaltabilir.

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        Düşük Glisemik İndeks ve Sabit Kan Şekeri

        Düşük glisemik indeksli yiyecekleri tercih ederek sabit bir kan şekeri seviyesi sağlamak vücudun enerji seviyelerini korur. Kan şekerindeki ani artış ve ardından gelen düşüş önlenir ve enerji seviyeleri korunur. Sabit bir kan şekeri seviyesi de faydalı olabilir çünkü ani artıştan sonra yaygın olarak görülen düşük kan şekeri, konsantre olma ve öğrenme yeteneğini bozabilir.

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        KAHVE VE KORTİZOL

        Kahve tüketimini azaltmak vücuttaki "stres hormonu" kortizol seviyesini düşürebilir. Yüksek kortizol seviyesi, kişinin tansiyonu yönetme yeteneğini azaltabilir ve bağışıklık sistemine de zarar verebilir. Kafein, hormonun bu olumsuz etkilerini artırır ve kahve alımını azaltmak, kortizolün olumsuz etkilerini hemen sınırlamaya yardımcı olabilir.

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        KALORİ KISITLAMASI

        Şiddetli kalori kısıtlaması, vücudun yağları etkili bir şekilde yakmasını engellediği için kilo kaybına yardımcı olmaktan çok, onu engeller. Vücut, bir savunma mekanizması olarak aç bırakılıyormuş gibi davranır ve kendisine sunulan enerjiyi kullanmada oldukça verimli hale gelir.

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        Yağ depolarını korumaya başlar ve bunun yerine kas ve yağsız dokudan enerji alır. Bu, kas kaybına ve dolayısıyla daha düşük bir metabolizmaya neden olur; böylece daha az kaloriye ihtiyaç duyulur. Bu düşük metabolizma da kilo kaybını yavaşlatır.

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        Metabolizma Hızı

        Metabolizma hızı, kas kütlesinin derecesinden etkilenir; metabolizma hızı, daha fazla kas kütlesine sahip olanlarda daha yüksektir. Kas, yağdan çok daha fazla kalori yakar ve kas kaybı, metabolizma hızını ve yakılan kalori sayısını azaltır.

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        Egzersizin Önemi

        İnsanların özellikle diyet yaparken sağlıklı bir metabolizma hızını koruması esastır ve bu, hem diyet yapmalarını hem de akıllıca egzersiz yapmalarını gerektirir. Güç artırıcı egzersizler, kas kütlesini artırmada özellikle etkilidir.

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        Kişinin geliştirdiği her bir ekstra kilo kas, vücudun günlük yaklaşık 50 kalori daha yakmasına neden olur.

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        Günlük Kalori Sınırlaması

        Metabolizma hızında sağlıksız bir düşüş yaşanmaması için uzmanlar genellikle günlük kalori alımının 1.000-1.200 kalori altına düşürülmemesi gerektiğini öneriyor.

        Kaynak: News-Medical

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