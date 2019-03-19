Vuslat 11. son bölümü TRT1 izleyicisi ile buluştu. Vuslat'ın son bölümünde, Aziz babasıyla yüzleşiyor. Babası Aziz’e Kerem’e anne ve babasını neden söyledin? diye sorunca Aziz kontra bir soruyla babasına hesap sordu. ‘Kardeşim dediğim, canım dediğim insanı ölüme terketme emrini neden verdin?’ diyen Aziz’e babasından menfaat için yanında duranlardan uzak dur tavsiyesi geldi. Ama Aziz babasına içinden geçenleri ağır ağır döktü. Ağır sözlerle babasına yüklenen Aziz, babasını ‘Canımı yakarsan canını yakarım’ şeklinde gözdağı verdi ve hesap sordu.

VUSLAT 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat 11. son bölümünün yayınlanmasının hemen ardından 12. yeni bölüm fragmanı da izleyicisi ile buluştu.

VUSLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aziz 'canımı yakarsan canını yakarım' sözleriyle babasına karşı kesin duruş sergiliyor. Lanetlendiğini düşünen Feride'nin başı beladan kurtulmazken, Abdullan Efendi'nin ortalık fazla hareketlenmeye başladı sözleri dikkat çekiyor. Ailesi ile ilgili gerçeği öğrenen Kerem öldürülen ailesi için adalet arıyor. Komiser’in yanına giden Kerem, Tahsin Korkmazer’in bağlantılarını ifşa ediyor. Karşılığında komiserden ailesi için adalet istediğini söyleyen Kerem Korkmazer, babası diye bildiği Tahsin Korkmazer’in gerçek anne ve babasını öldürdüğünü bunu Aziz’den öğrendini söylüyor. Tahsin ve Aziz Korkmazer’i kelepçeli görmek istediğini söyleyen Kerem komisere işbirliği teklif ediyor.