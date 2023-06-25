Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun basın ofisi, Prigojin'in geri adım atacağını ilk duyuran oldu.

Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra Wagner şefiyle gerilimi azaltmak için pazarlık yaptığını söyledi.

Lukaşenko, Putin'in o zamandan beri müzakere çabaları için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.