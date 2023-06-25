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Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin'in Rus ordusunu "Wagner güçlerini yok etmekle suçlamasıyla" ülkede kriz ortamı yaşandı. Krizin ardından ilk kez konuşan Rus lider Putin ise "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı." ifadelerini kullanmıştı. Dün gece saatlerinde Wagner, kontrol ettiği bölgelerden ayrılmaya başladı ve Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağı, Prigojin'in Belarus'a gideceği bildirildi. Bir günde çözülen krizde neler yaşandı?

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  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    24 Haziran gecesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'den ile Rus ordusunun yöneticileriyle arasındaki ipleri koparan bir açıklama geldi. 

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulundu, Rus ordusunun Wagner güçlerini yok etmeye çalıştığını söyledi. 
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Rusya'daki Wagner krizi bir günde çözüldü. Bu süreçte neler yaşandı?
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Dün gece saatlerinde Prigojin ani bir ifadeyle birliklerinin Moskova'ya yürüyüşünü durdurduğunu ve onlara Rostov'dan çekilmelerini emrettiğini söyledi. Belarus'un aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca Prigojin, Rusya'dan ayrılmayı ve Belarus'a taşınmayı kabul etti.

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Anlaşma uyarınca Progojin, suçlamalarla karşı karşıya kalmayacak ve isyana katılan Wagner birlikleri, Rusya'daki önceki hizmetleri nedeniyle herhangi bir işlemle karşı karşıya kalmayacak.

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Prigojin yaptığı açıklamada, "Rus kanının" dökülmesini önlemek istediğini söyledi. Prigojin, "Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu nedenle tüm sorumluluğunun bilincinde olarak, konvoylarımızı geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri dönecekler" dedi.

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Wagner lideri daha sonra, Wagner güçlerinin kuvvetlerinin cumartesi günü girdiği Rostov'daki güney askeri bölge (SMD) karargahından ayrılırken görüldü. 

     

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Wagner güçleri ayrıca bir gün içinde üç askeri helikopteri düşürdü ve geri çağrılmadan önce Moskova'nın yaklaşık 360 km güneyindeki Lipetsk bölgesine girdi.

     

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun basın ofisi, Prigojin'in geri adım atacağını ilk duyuran oldu.

    Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra Wagner şefiyle gerilimi azaltmak için pazarlık yaptığını söyledi.

    Lukaşenko, Putin'in o zamandan beri müzakere çabaları için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

     

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Putin, Lukaşenko'nun Prigojin ile anlaşması hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

    Putin, cumartesi günü erken saatlerde televizyonda bir acil durum yayınında göründü ve 1917 devrimine benzettiği isyancı bir grev karşısında ülke çapında birlik çağrısı yaptı.

     

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Belarus tarafından açıklama gelmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Yüzbinleri savaşa kim atarsa, sonunda silahlandırdığı kişilerden Moskova bölgesinde barikat kurmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

     

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    ABD İSTİHBARATI PROGOJİN'İN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANDIĞINA DAİR İŞARETLER ALDI

    ABD medyasında yer alan bilgilere göre, Progojin'in Rusya'nın askeri liderliğine karşı Haziran ortasına kadar harekete geçmeyi planladığını gösteren bilgiler aldı. 

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Washington Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz iki hafta boyunca Putin'in ülkenin nükleer gücü konusunda "yüksek endişesi" vardı. 
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    New York Times'a göre, üst düzey Amerikan ulusal güvenlik yetkilileri Çarşamba günü Prigojin'in harekete geçmeye hazırlandığına dair işaretler aldı ve istihbarat yetkilileri aynı gün Biden yönetimi ve savunma yetkililerine bilgi verdi.

     

     
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    ROSTOV SAKİN

    Progojin ve Wagner güçlerinin Rostov'dan çekilmesinin ardından trafik yeniden açıldı ve bölgenin sakin olduğu ifade edildi.
  • Wagner krizi sona erdi! Rusya'da son durum ne?

    Rus haber ajansı RIA'nın Telegram uygulamasında yer alan bir videoda,
    Rostov-on-Don şehrinde Wagner'in çekildiği ve bir adamın caddeyi süpürdüğü, trafiğin normal olduğu görüldü.

*Haberin görselleri AA ile Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

 

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