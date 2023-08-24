Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Bu olay Putin'in Rus elitlerine verdiği bir mesaj" denildi.

5 Şurada Paylaş!









BIDEN: ŞAŞIRMADIM

ABD Başkanı Joe Biden, olayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamasında "Prigojin'e ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı pek yoktur..." dedi.