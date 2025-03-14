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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan, velayet açıklaması - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan, velayet açıklaması

        Boşanma sürecindeki Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin çocuklarının velayeti konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Nara, sosyal medya paylaşımında kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 21:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:00
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        Velayet mücadelesinde yeni gelişme
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın çalkantılı boşanma süreci, çocuklarının velayeti konusunda yeni bir dönemece girdi. Kızları Francesca ve Isabella için verdikleri hukuki mücadelede, Wanda Nara önemli bir güvence elde etti.

        Geçtiğimiz yıl Mauro Icardi'nin İstanbul'da açtığı velayet davasının ardından, Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını duyurdu.

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        "KİMSENİN ONLARI ÜLKEDEN ÇIKARMAYACAĞINA DAİR BİR HUZUR İÇİNDEYİM"

        Wanda Nara yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim.

        Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim.

        Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim.

        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci sadece velayet davalarıyla değil, aynı zamanda yeni ilişkileriyle de gündemde. Her ikisi de boşanma sürecinde yeni aşklara yelken açtı. Icardi, China Suaerz ile birliktelik yaşarken, Nara ise şarkıcı L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladı.

        China Suarez - Mauro Icardi
        China Suarez - Mauro Icardi

        Öte yandan, Wanda Nara'nın anlaşmalı boşanma için talep ettiği şartlar da geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İşte Nara'nın talepleri;

        * 500 bin dolar tazminat

        * Milano'da bir daire

        * Como Gölü kıyısında bir villa

        L - Gante ile Wanda Nara
        L - Gante ile Wanda Nara

        Fotoğraflar: Instagram

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