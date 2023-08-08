William Friedkin vefat etti

'Şeytan' (The Exorcist) ve 'Kanunun Kuvveti' (The French Connection) filmlerinin yönetmeni William Friedkin'den acı haber geldi. Friedkin'in 87 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Oscar ödüllü yönetmenin yakın arkadaşı Chapman Üniversitesi Dekanı Stephen Galloway, William Friedkin'in Los Angeles’ta yaşamını yitirdiğini doğruladı.

1935'te ABD'de dünyaya gelen yönetmen, yapımcı ve senarist, 1970'lerde yönettiği 'The Exorcist' ve 'The French Connection' filmleri ile tanınmıştı.

Friedkin, 1980'de yönettiği 'Cruising filmi' ile 'Razzie' olarak bilinen yılın en kötülerine verilen 'Altın Ahududu Ödülleri'ne 'En Kötü Yönetmen' ve 'En Kötü Senaryo' dallarında aday gösterilmişti.

William Friedkin, '12 Angry Men' isimli televizyon dizisiyle Emmy'e aday olmuştu.

Fotoğraflar: AA, AP, Reuters