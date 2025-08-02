Wilma Elles, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Türk vatandaşlığı aldıktan sonra adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğinin altıncı ayında bu müjdeli haberi duyuran Elles, şimdide bebeğinin cinsiyetini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

Oyuncu yaptığı paylaşıma; "Aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık ve çoğu tahmin doğru çıktı. Siz nereden bildiniz? Erkek. Milat'a erkek kardeş geliyor. Hepimiz çok heyecanlıyız. Az kaldı ama en önemlisi sağlık" dedi.

2015 yılında Kerem Göğüş ile evliliğinden Milat ve Melodi adında ikizleri olan Elles, 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenerek Tiara Manolya adında bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti.