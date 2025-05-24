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        Haberler Bilgi Yaşam X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 24 Mayıs X (Twitter) düzeldi mi, son durum ne?

        X (Twitter) çöktü mü? 24 Mayıs X (Twitter) düzeldi mi, son durum ne?

        Edinilen son dakika bilgisine göre X yani eski adıyla Twitter'da erişim sorunu yaşanıyordu. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 24 Mayıs X (Twitter) düzeldi mi, son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:03
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        Sosyal medya kullanıcıları X çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyordu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirmişti. İşte detaylar

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        TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 24 MAYIS?

        Sosyal medya kullanıcıları bugün saat 15.00 itibariyle X'e erişim problemi yaşıyordu. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu.

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        X NE ZAMAN DÜZELECEK?

        X girişleri saat 17.00 itibariyle düzeldi.

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