Sosyal medya kullanıcıları X çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyordu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirmişti. İşte detaylar