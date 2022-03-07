Burada ayı, sincap, tilki, çakal, geyik, karaca, doğan ve atmaca gibi hayvanların tedavilerini yapıp sağlığına kavuşanları doğaya saldıklarını anlatan Şimşek, "Çevre illerimize de hizmet veriyoruz. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak gibi illerimizde rehabilitasyon merkezi olmadığı için bize gönderme yapabiliyorlar. Ağırlıklı olarak Bolu ilimize destek veriyoruz" dedi.