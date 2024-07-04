Yağmur Alparslan'ın ölümünde polise 25 yıl hapis!

İstanbul Bakırköy'de 9 Şubat 2022 günü akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunmuş, aracın durmaması üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede polis memuru Mükremin Oğan hakkında ‘olası kastla ölüme neden olma’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, maktul Yağmur Alparslan’ın içinde hayatını kaybettiği aracın sürücüsü Serhat Kaya hakkında ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

"BU OLAY NEDENİYLE 3 YILDIR UYUYAMIYORUM"

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mükremin Oğan ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Mükremin Oğan “İnsanlara polis dediğimiz zaman belli bir düşünce geliyor. Ben öyle bir polis değilim. Çocuk olduğunu bilseydim, böyle bir şey yapmazdım. Biz arkadayız öndekini göremeyiz. Böyle bir olay yaşandığı için ben 3 yıldır uyuyamıyorum. Ben iyi bir insanım. Savcılardan talimat alan insanım” dedi.