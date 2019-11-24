Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası uzun bir süredir devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan sapığı, "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti.

2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturan, geçtiğimiz aylarda da evliliğinde kriz çıkan Yağmur Sarnıç, ortaya atılan iddiaların ardından boşanma kararı almıştı. Çekişmeli olarak devam eden boşanma sürecinde, çocukların velayeti sonrası zor günler geçiren Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.

Son dönemde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yağmur Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.

Ünlü kadınların korkulu rüyası haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç, "Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz, pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.