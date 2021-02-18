Resmi seçkiye alındı 0:00 / 0:00

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Başrollerini Gizem Erman Soysaldı ve Kadri Özcan'ın paylaştığı, Biriz Aydinç Öztüzemen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 'Yağmur Yağacak Gibi' festival sürecine Toronto Uluslararası Kadın Filmi Festivali ile başladı.

Arafta kalmış, bir karar verme aşamasında olan 'Yağmur'un 12 saatlik zaman dilimine ışık tutan filmde, insan olmanın değerleri sorgulanıyor.

Seçkiye kalmayı başararak Toronto Film Channel platformu üzerinden gösterime de hak kazanan 'Yağmur Yağacak Gibi' filmine; kamera arkası, filmden kareler ve afiş gibi detaylarla haber bülteni şeklinde Toronto Film Magazine'de yer verilecek.

Dünyanın her yerinden yetenekli kadın film yönetmenlerini ödüllendiren festivale ayrıca erkek yönetmenler de, toplumdaki kadınları ilgilendiren toplumsal meseleler üzerine yaptıkları filmlerle katılabiliyor.