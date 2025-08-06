Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yağmur yetişti, kontrol altına alındı! | Son dakika haberleri

        Yağmur yetişti, kontrol altına alındı!

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı. Alevlere müdahale edilirken bölgede başlayan sağanak yağış, yangının yayılmasını engelledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 16:59 Güncelleme: 06.08.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmur yetişti, kontrol altına alındı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sırasında başlayan yağmur, yangının yayılmasını engelledi.

        İHA'nın haberine göre Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

        Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. Uçaklar, helikopterler ve arazözlerle yapılan çalışmalar sonucu alevler büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede başlayan şiddetli yağmur söndürme çalışmalarına adeta can suyu oldu.

        Yangınla mücadele sürerken başlayan sağanak hem ekipleri rahatlattı hem de yangının yayılmasını büyük ölçüde engelledi. Yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre geniş bir alan zarar gördü.

        Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara anız yakmamaları ve ormanlık alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        DHA'nın haberine göre de söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın nedeniyle Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi’nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilçede sağanak başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak