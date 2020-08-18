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Yahşi Batı filmi konusu nedir? Yahşi Batı filmi oyuncuları ve karakterleri

FOX TV ekranlarında bu akşam saat 22.30'da yayınlanacak Yahşi Batı filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Cem Yılmaz ve Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı Yahşi Batı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Yahşi Batı

Yahşi Batı, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini, Cem Yılmaz'ın ise senaristliğini ve başrolünü üstlendiği 2009 yılı yapımı bir Türk Komedi-Western filmidir. Filmde Cem Yılmaz 1881 yılında padişah tarafından ABD'ye ABD başkanına (James Abram Garfield) Padişah'ın (II. Abdülhamit) hediyesini vermek üzere gönderilen Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ajan Aziz Vefa'yı canlandırmıştır. Filmin sloganı, "Burada yabancıları sevmezler… Yerlileri hiç sevmezler."

YAHŞİ BATI FİLMİ KONUSU NEDİR?

19. Yüzyıl'da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar.

Kasabalarda aranan azılı suçluluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikilinin maceralı yolculuğu sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler açan ikiliyi fazlasıyla eğlenceli maceralar beklemektedir.

YAHŞİ BATI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy
Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko
Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
Mary Ann: Demet Tuncer
Sheriff Murphy: Süleyman Turan

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