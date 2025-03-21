Yalova'da tersanede iş kazası: 1 ölü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede çalışan Hasan Can Mert (25), alandaki gemi inşa sürecinde hareket eden demir blokların arasında sıkıştı.

Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mert'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Can Mert (25)

Mert'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.