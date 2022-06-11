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Hık demiş burnundan düşmüş! Yargı’nın Ilgaz’ının kardeşi ile benzerliği şaşırttı!

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu; Avrupa Yakası, Limon Ağacı, Düriye’nin Güğümleri, Leyla ile Mecnun, Filinta ve Kara Sevda gibi dizilerde rol aldı. Netflix yapımı Aşk 101 dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Urgancıoğlu son olarak Aslı Enver ile başrolü paylaştığı Sen Yaşamaya Bak filmi ile gündeme gelmişti. Yargı dizisinde Pınar Deniz ile rol alan ünlü oyuncu bu kez erkek kardeşiyle gündeme geldi. Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile olan benzerliği dikkat çekti. İşte, Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can Urgancıoğlu…

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  • 01
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu; Avrupa Yakası, Limon Ağacı, Düriye’nin Güğümleri, Leyla ile Mecnun, Filinta gibi dizilerde rol aldı.
  • 02
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül ve Burak Özçivit ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu dizideki performasıyla beğeni toplamıştı.
  • 03
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Baba tarafı İzmir’li anne taarfı Suriye ve Arnavut kökenli olan ünlü oyuncu, Netflix yapımı AŞK 101 dizisinde Pınar Deniz ile rol almıştı.
  • 04
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Son olarak Sen Yaşamaya Bak filminde Aslı Enver ile kamera karşısına geçen Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veriyor.
  • 05
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Oyunculuğuyla adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.
  • 06
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Erkek kardeşi Can ile olan pozunu paylaşan Yargı’nın Ilgaz’ının kardeşi ile olan benzerliği dikkatl çekti.
  • 07
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Can Urgancıoğlu’nun abisinin başrolünde yer aldığı Kara Sevda dizisinde kısa bir sahnede yer aldığı ortaya çıktı.
  • 08
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    İşte, Yargı dizisinin Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can Urgancıoğlu…
  • 09
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    CAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

    1990 yılında İzmir’de dünyaya gelen Can, eğitim hayatına İzmir’de başladı.
  • 10
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

    Fox School of Business at Temple University’de İşletme bölümünde eğitim alan Urgancıoğlu, sonrasında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini tamamladı.
  • 11
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 12
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 13
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 14
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 15
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 16
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 17
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 18
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 19
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 20
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 21
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 22
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 23
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 24
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 25
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!
  • 26
    Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği şaşırttı! Can Urgancıoğlu hık demiş abisinin burnundan düşmüş!

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