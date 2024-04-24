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        Haberler Gündem Politika Yargıtay Başkanlığı seçiminde 21. turda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanlığı seçiminde 21. turda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 21. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 22. tur oylamayla devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:20
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        Yargıtay seçimlerinde yine sonuç çıkmadı
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        Yargıtay'da başkanlık seçim süreci devam ediyor.

        Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

        Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

        Seçimin ilk 20 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 21. tur oylaması yapıldı.

        HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

        Oylama sonucu Mehmet Akarca 100, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Seçime katılım 324 olarak kayıtlara geçerken, 2 boş oy kullanıldı, 14 oy da geçersiz sayıldı.

        Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 22. tur oylamayla devam edilecek.

        Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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        #Yargıtay
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