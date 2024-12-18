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        Haberler Gündem Yargıtay'dan Atatürk Havalimanı saldırısı kararı

        Yargıtay'dan Atatürk Havalimanı saldırısı kararı

        Yargıtay, Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ tarafından 8 yıl önce gerçekleştirilen ve 45 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin davayı karara bağladı. 46 mahkumiyet kararı bozulurken, 7 tutuklu sanıktan 6'sı tahliye edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir" şeklinde açıklama bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:47
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        Atatürk Havalimanı saldırısı kararı
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        Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, 28 Haziran 2016'da yabancı uyruklu 3 DEAŞ’lı teröristin saldırısına uğramıştı. Önce uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler, daha sonra üzerlerindeki bombaları infilak ettirerek katliam gerçekleştirdi. Terör saldırısında 45 kişi hayatını kaybederken, 163 kişi de yaralandı.

        2018’DE KARAR ÇIKMIŞTI

        İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 2018’de sonuçlandırdı. 7 tutuklu sanık, "Anayasayı ihlal" ve 45 kişi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan toplamda 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklara ayrıca 2 bin 604 yıl hapis cezası da verildi.

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        YARGITAY BOZDU

        Sanıkların temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 12 Aralık’ta dosyayı karara bağladı. Daire dosyada bozma kararı verdi. Kararın gerekçesi henüz yazılmadı. Ancak; bozmanın, fazla ceza tayinine dayandırıldığı öğrenildi. Yüksek Mahkeme, saldırı esnasında hayatını kaybeden teröristlerle, dosyada yargılanan sanıkların irtibatının kurulamadığı üzerinde durdu. Bu sanıkların terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüt üyeliğinden cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı. Yargıtay hükümle birlikte 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Rıza C., Levent U., Halil D., Ahmet D., ve Eyüp D., ile örgüt üyeliğinden 12 yıl verilen Seyhun Ali A.’ın tahliyesi de hükmetti. 6 sanık, aynı gün tahliye edildi. Yargıtay bu sanıkların 8 yıl 6 aydır tutuklu olduğunu ve isnat edilen “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmaları halinde ancak bu süre kadar cezaevinde kalabileceklerine dikkat çekti.

        TEK TUTUKLU SANIK KALDI

        Yine hakkındaki hüküm bozulan Cezayirli Djamel S.’nin ise tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. S.’nin teröristlere İstanbul’da konaklama imkanı sağladığı tespit edilmişti.

        DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

        Yargıtay’ın bozma kararının sonrası Atatürk Havalimanı saldırı davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Mahkeme, Yargıtay kararına direnmezse sanıklar bu kez sadece “terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanacaklar.

        DMM: TAHLİYE EDİLEN 6 SANIK SALDIRIN FAİLİ DEĞİLLER

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelişmeyle ilgili olarak yapılan açıklamada şu bilgiler kaydedildi:

        Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir.

        Haberin görselleri BBC arşivinden alınmıştır

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        #Yargıtay
        #Atatürk Havalimanı saldırısı
        #haberler
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