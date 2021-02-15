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'Yarının Kadın Yıldızları'na başvurular başladı

İstanbul Müzik Festivali'nin “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”nun dördüncü yıl başvuruları açıldı. Uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenler fona, 16 Nisan Cuma gününe kadar başvurabiliyor.

'Yarının Kadın Yıldızları'na başvurular başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, dördüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor. Yarının Kadın Yıldızları projesi için başvurular 16 Nisan Cumagünü saat 17.00’ye kadardestekbasvuru@iksv.org adresine yapılabiliyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Arpist G&uuml;neş Hızlılar 2018'de sahne almıştı.
Arpist Güneş Hızlılar 2018'de sahne almıştı.

Başvuru koşulları

• Çalgı, Şan, Şeflik branşlarında - 31 Aralık 2007 ve öncesi doğumlu olmak

• Çalgı branşında - 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu olmak

• Şan branşında - 1 Ocak 1993 ve sonrası doğumlu olmak

• Şeflik branşlarında - 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlu olmak

• T.C. vatandaşı olmak

• Klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik alanlarında eğitim almış olmak

• Lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan sınava giriş kabulü almış olmak veya halen yurtdışında müzik eğitimini sürdürmek veya kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak etkinlikler (ustalık sınıfına aktif katılım, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma, çalgı alımı vb.) için destek aramak

• Mali açıdan desteğe ihtiyaç duymak

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org/tr/yarinin-kadin-yildizlari/hakkinda

Yarının Kadın Yıldızları konseri İKSV YouTube kanalında yayımlanacak

Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, piyanist Gülsin Onay’ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı, "Yarının Kadın Yıldızları"nın katılımıyla gerçekleştirilecek çevrimiçi konser, festivalin belirleyeceği ileri bir tarihte, İKSV YouTube kanalından yayımlanacak.

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