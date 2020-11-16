Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağı ve Yasak Elma'da Ender ve Yıldız'ın hikayelerine odaklanılacağı iddia ediliyor. Bu ayrılık henüz kesinleşmedi, ilerleyen bölümlerde neler olacağı ise merak konusu...

YASAK ELMA HALİT ARGUN

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

TALAT BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.

Talat Bulut'un Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Halit / 2018

Göç Zamanı / Yılmaz / 2015

Göç / Yılmaz / 2012

Kasaba / Mümtaz / 2009

Annem / Musa / 2007-2008

Saklambaç / Coşkun / 2005

Aşk Olsun / Timur / 2003

Talat Bulut'un Oynadığı Filmler



Vezir Parmağı / 2016

Mucize / Mahir / 2014

Mutluluk / İrfan / 2007

Melekler Evi / Ahmet / 2000

Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000

Cemile / 1996

Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994

Herşeye Rağmen / Hasan / 1988

Buralı Olmayan Biri / 1988

Kurtar Beni / Salih / 1987

Yunus Emre / Yunus Emre / 1986

Yapayanlız / 1986

Su / Merdan / 1986

Son Urfalı / Şehmuz / 1986

Prenses / Talat / 1986

Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985

Kurbğgalar / Ali / 1985

Karanfilli Naciye / Tarık / 1984

Firar / Mahmut / 1984

Fidan / Engin / 1984

Derman / Tahsin / 1983

Çayda Çıra / Yusuf / 1982

Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982

Göl / Hasan / 1982

Yılani Öldürseler / Ali / 1981

Takas / 1980

Beni Böyle Sev / Murat / 1980

Hazal / 1979