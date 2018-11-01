İHA'nın ahebrine göre; “Yaşamayanlar” isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, 25 Ekim 2018 tarihinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun’un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla avukatı Oya Meriç Eyüboğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efecan Şenolsun hakkında “basit cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser’in Elit İşcan, Efecan Şenolsun ve set çalışanlarını beyanlarını almak üzere ifadeye çağırması bekleniyor.

ELİT İŞCAN'A KINAMA

Yaşananlar sonrası "Yaşayamayanlar" çalışanlarından açıkla geldi. İşte yapılan açıklama:

Yaşamayanlar İnternet Dizisi'nin prodüksüyon, organizasyon, koodinasyon ve reji ekibi çalışanları olarak, sayın Elit İşcan'ın kamuoyu açıklamasında bizleri sektörümüzde itibarsızlaştıran, toplum nezdinde ise hedef göstererek zan altında bırakan; asılsız ve gerçek dışı ithamlarda bulunmuş olmasını hakkaniyet adına kınıyoruz!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ