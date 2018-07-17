Yaşamayanlar dizisi Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'ın yayın tarihi merak ediliyor. Yönetmenliğini Alphan Eşeli'nin, senaryosunu Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı, Türkiye'nin merakla beklediği vampir dizisi tarihi belli oldu mu? İşte Yaşamayanlar dizisi fragmanı...

YAŞAMAYANLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaşamayanlar dizisi için seyirciler heyecan içinde. BluTV tarafından yayınlanan fragman "Çok Yakında" başlığıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. tarih henüz belirtilmedi.

İşte Yaşamayanlar dizisi fragmanı;

Kadrosunda Kurt Seyit&Şura, Kiralık Aşk gibi fenomen dizilerden tanıdığımız Elçin Sangu; Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi dizilerinin ve şimdi de Can Feda filminin başrolü Kerem Bürsin; en son Hayat Şarkısı dizisiyle seyircilerin beğenisini toplayan Birkan Sokullu ve Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin dizilerinden tanıdığımız Selma Ergeç bulunuyor.

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