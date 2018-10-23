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- Bu yaştan sonra aşk falan... Mantık daha fazla. Gençken daha fiziksel bir güzellik arıyorsunuz. Şimdi benimle martılara simit atacak birini arıyorum. Galata'da yürüyecek birini arıyorum. Öyle bir insanı buldum var şuanda. Çok eskiye dayalı bir sevgi bu. 21 sene sonra birbirimizi bulduk.



- Benim hayatımda hep aşk vardır. Allah aşkından başka aşkım yok şuan. Bir de kızıma olan aşkım var.

- Şöminenin ateşini düşünün. Köz yeniden alevlenir ya. Öyle bir şey...



- Onunla umreye gitmek istiyorum. O zamanlar birbirimizin kıymetini bilemedik. Şimdi demlenmiş çay gibiyiz.