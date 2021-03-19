Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Alptekin, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alişan'ın 'Geçen geldiğinde kesin bir dille evlenmem diyordun şimdi fikirlerin değişmiş' demesi üzerine Yaşar Alptekin şu yanıtı verdi:

'Evliliği düşünüyorum ama bu düşünce sürem ne kadar olur, bilemiyorum. Sonuçta erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var. Biz erkekler kadınsız yaşayamayız. Yemeğimi yapsın, çamaşırımı yıkasın diye değil... Kadın, erkeğin hayatına estetik katıyor. Motora binmeyi sevecek, gezmekten korkmayacak biri isterim. Tesettürlü olmasını isterim ama şartım değil. Büyük konuşmayayım ama yabancı biri ile olmaz. Kültür farkı var. Türkiye'de bu kadar güzel kadın varken neden yabancıyla evleneyim?'

Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.