YAŞAR ALPTEKİM KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962'de Tekirdağ'da doğdu. Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncu, ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır.

NİLGÜN ALTINYAYLA KİMDİR?

Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var.

İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık." sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.

Ünlü çift, 1995 yılında boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu. Bir dönem aralarındaki sekiz yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği röportajda, "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu.

Nilgün Altınay 2020 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.