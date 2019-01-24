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22 YIL ARADAN SONRA YENİDEN EVLENİYORLAR

Yaşar Alptekin ve Nilgün Altınyay, canlı yayında bir evlilik teklifine de imza attılar. Alptekin, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Altınyay teklifi kabul etti.