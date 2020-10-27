Yaşar'dan 'Söyle Canım'

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Türk müzik sektörünün en önemli bestecilerinden biri olarak tarihe geçen Melih Kibar'ın ölümünün 15. yılı adına geçtiğimiz hafta "Mesaj" isim özel bir albümün ilk şarkısı yayımlandı.



Bestesi Melih Kibar'a sözleri rap müziğin lider isimlerinden Ceza'ya ait "Yeni Mesaj" isimli şarkı ile çıkış yapan albümün ikinci sürpriz sanatçısı ise Yaşar oldu.



7'den 70'e herkesin bildiği ve birçok topluluğun hep bir ağızdan severek seslendirdiği "Söyle Canım" parçasının müziği Melik Kibar, sözleri Çiğdem Talu, yeni düzenlemesi Alper Erinç, yapımcılığını Seda Sertbaş üstlendi.



Her ay bir eserin yayınlanacağı Melih Kibar ve Çiğdem Talu şarkılardan oluşan albümde müzikseverleri Türk müziğine yön vermiş sürpriz isimler bekliyor.



Yaşar'ın yeniden yorumladığı "Söyle Canım" isimli çalışma 30 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.