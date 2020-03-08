DHA

DHA'nın haberine göre; Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yaşar, dün gece Bursa'da sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

'Aldanırım', 'Birtanem', 'Gel Benimle' gibi 90'lara damga vuran şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Yaşar, ekip üyeleriyle birlikte sahnedeki şovlarıyla da beğeni topladı.

Repertuvarında yüksek ritimli şarkılarına da yer veren sanatçı ile coşan hayranları, yaklaşık 2 saat boyunca doyasıya eğlendi. Konserinin sonunda dinleyicilerinin isteğini geri çevirmeyerek bir kez daha sahneye gelen Yaşar, onlara teşekkür etti.