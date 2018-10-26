Akşam Gazetesi'nin haberine göre; ameliyat sonrası hareketleri kısıtlanan Yaşar, bu sebepten dolayı 30 kilo aldı. Birçok diyetisyene giden usta sanatçı, aldığı fazla kiloları veremeyince ameliyat olmaya karar verdi.

48 yaşındaki şarkıcının, kasım ayında mide ameliyatı olmak için hastaneden gün aldığı öğrenildi.

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