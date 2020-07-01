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Yasemin Hadivent'in acı günü

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu Yasemin Hadivent'in, 4 yaşındaki yeğeni Melisa hayatını kaybetti

Yasemin Hadivent
HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent'in evlat acısı yaşayan kız kardeşi Nazenin Hadivent, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hadivent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete, kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız. Özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım. Kızımızı bugün itibarıyla kaybettik. Arayan, soran herkese teşekkür ederiz. Aile olarak şu an konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.

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