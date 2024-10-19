Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ı kaybetti
Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla babasının vefat ettiğini duyurdu
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in İngiliz vatandaşı olan babası Dudley Allen, hayatını kaybetti.
Yasemin Kay Allen, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Allen paylaşımında; "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoş çakal babacığım..." ifadelerine yer verdi.
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1988'de Dudley Allen ile evlenmişti. Çiftin 2007'ye kadar süren evliliğinden Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları dünyaya geldi.
Fotoğraflar: Instgaram, Ht Magazin