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        Haberler Magazin Yasemin Özilhan ve Neslihan Yeldan'dan, Büyük ikramiye sorusuna cevap - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan ile Neslihan Yeldan'dan büyük ikramiye sorusuna cevap

        Bir etkinliğe katılan Yasemin Özilhan ile Neslihan Yeldan, gazetecilerin; "Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız?" sorusuna yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:58
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        Yasemin Özilhan ile Neslihan Yeldan bir etkinliğe katıldı.

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        "DÜNYA ADİL OLMALI"

        Öncesinde gazetecilerle bir araya gelen ikili, gazetecilerin; "Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız?" sorusuna sorularına cevap verdi.

        Nesliahan Yeldan, bu soruya; "600 milyonluk büyük ikramiye ban açıkarsa ev alırım. Evim yok benim. Oğlumun geleceğini garanti altına alırım ve gerçekten ihtiyacı olan bir kaç kişinin hayatına dokunma isterim. Dünya adil olmalı" şeklinde cevap verdi.

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        Yasemin Özilhan ise "Hiç düşünmedim. Çıkarsa düşünürüm" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yasemin Özilhan
        #Neslihan Yeldan
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