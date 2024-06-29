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        Haberler Magazin Yasemin Yürük: Onunla konuşmayı düşünmüyorum

        Yasemin Yürük: Onunla konuşmayı düşünmüyorum

        'Hepsi' grubu üyelerinden Yasemin Yürük, sorunlar yaşadığı eski grup arkadaşı, Gülçin Ergül hakkında konuştu. "Bundan sonra da kendisiyle konuşmayı düşünmüyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:08
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir markanın etkinliğine katılan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde problem yaşadığı eski grup arkadaşı, Gülçin Ergül hakkında konuştu.

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        Yasemin Yürük, Hepsi grubuyla ilgili sorulan sorulara; "Gülçin ile son yaşananlardan sonra konuşmadım. Bundan sonra da kendisiyle konuşmayı düşünmüyorum. Ego, insanın düşmanıdır bence. İnsanlar, işlerini yapmak istiyorsa kendi yollarında ilerlemeri gerekiyor. Benim yaptığım gibi... Hayatında başarılar. O öyle biri, kendi yolunda ilerlemek istedi" şeklinde cevap verdi.

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        Grubun, problem yaşama sebebi ise; yıllar sonra barışan eski grup üyelerinin yeniden bir araya gelecekleri ve 20'nci yıl konseri vereceği konuşulmuştu. Fakat grup üyeleri, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı ve projenin iptal olduğu ortaya çıkmıştı. Yasemin Yürük'ün konuyla ilgili; "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" açıklamasının ardındanErgül; "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. 'Hayır' diyebilmek hayatta önemli" demişti. Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'ün ardından "Lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın. Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek eski grup arkadaşına sitem etmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #hepsi
        #Yasemin Yürük
        #gülçin ergül
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