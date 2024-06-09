Yasemin Yürük sezonu açtı
Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski solistlerinden Yasemin Yürük, arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açtı. Bodrum, Torba'ya giden Yürük, konakladığı otelin iskelesinde denize girmeden önce merdivenlerde akrobatik hareketler yaparken görüntülendi
Giriş: 09.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:02
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yasemin Yürük, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu bir kız arkadaşıyla birlikte Bodrum Torba'da açtı.
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Güneşin keyfini çıkaran Yasemin Yürük, arkadaşıyla birlikte konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Beyaz renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yasemin Yürürk, iskelenin merdivenlerinde akrobatik hareketler sergiledi.