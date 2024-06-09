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        Haberler Magazin Yasemin Yürük, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Merdivenlerde akrobatik hareketler sergiledi - Magazin haberleri

        Yasemin Yürük sezonu açtı

        Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski solistlerinden Yasemin Yürük, arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açtı. Bodrum, Torba'ya giden Yürük, konakladığı otelin iskelesinde denize girmeden önce merdivenlerde akrobatik hareketler yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:02
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yasemin Yürük, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu bir kız arkadaşıyla birlikte Bodrum Torba'da açtı.

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        Güneşin keyfini çıkaran Yasemin Yürük, arkadaşıyla birlikte konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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        Beyaz renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yasemin Yürürk, iskelenin merdivenlerinde akrobatik hareketler sergiledi.

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        37 yaşındaki 'Hepsi' grubunun eski solisti, ardından kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Yasemin Yürük, bir süre yüzdükten sonra güneşin keyfini çıkarmak üzere kurulanıp güneşlendi.

        #Yasemin Yürük
        #BODRUM
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