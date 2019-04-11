Yasemin Yürük'ten direk dansı

Giriş: 11.04.2019 - 16:21 | Güncelleme:  

Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'den oluşan Hepsi müzik grubu bir döneme damga vurmuştu... Grup üyelerinden Yasemin Yürük'ün Instagram hesabından paylaştığı direk dansı videosu sosyal medyada olay oldu

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    Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nun güzel üyesi Yasemin Yürük, direk dans dersleri almaya başladı.

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    Yürük, 9'uncu dersin sonunda öğrendikleriyle takipçilerine bir performans sergiledi. 

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    Direk dans videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Yürük, "Yorumu size bırakıyorum. 9'uncu dersimiz" notunu yazdı.

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    BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞLARDI

     

    4 kadının bir araya gelip hem şarkı söylediği hem de dans ettiği grup, 2000'li yıllara damga vurmuştu.

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    İlk olarak gruptan Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünen Grup Hepsi uzun zamandır yeni projeler yapmıyor.

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