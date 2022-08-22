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Yasemin Yürük'ün deniz keyfi

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı. Kız arkadaşıyla tatile çıkan Yürük, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı

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  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Hepsi' grubu dağıldıktan sonra spor eğitmenliği olarak hayatını sürdüren Yasemin Yürük, soluğu Bodrum'da aldı.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    Yürük, geçtiğimiz gün bir kız arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    Kırmızı ve beyaz renkli bir bikini giymeyi tercih eden ünlü isim, gün boyunca denizin keyfini çıkardı.

    35 yaşındaki Yürük'ün keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    "AKLIMDA HİÇ ŞARKI YAPMAK YOKTU"

    10 yıl aradan sonra müzik sektörüne 'Düştüm Gülüşüne' adlı şarkı ile geri dönüş yapan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde "Aklımda hiç şarkı yapmak yoktu. Sonra Yasemin (Şefik) beni gaza getirdi. 'Haydi, Selami'nin (Bilgiç) şarkısı var, sen söyle.' dedi. '10 yıldır şarkı söylemiyorum. Nasıl söyleyeceğim?' derken bir anda kendimi stüdyoda buldum. Demo'yu okudum, iş bitti. Biraz hızlı oldu." diye konuşmuştu.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    "SERBEST ÇALIŞIYORUM"

    Müziğe ara verdiği süre içerisinde oyunculuk ve sporla ilgilendiğini ifade eden Yasemin Yürük, şunları söylemişti:

    Bir ara Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuk atölyesindeydim. Oradan çıktım, biraz dizilerde oynadım. Sonra, 'Ben bu yeni nesile yetişemiyorum. Yasemin, sen hoca ol.' dedim. Spor eğitimi aldım ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Ufak bir stüdyom var. Orada ders veriyorum ya da serbest çalışıyorum.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    "KENDİMİ ÇOK YALNIZ HİSSETTİM"

    Yasemin Yürük, yeniden müzik çalışmalarına başladığı dönemde kendisini yalnız hissettiğini ifade etmişti. 'Hepsi' grubundan ayrı ilk kez çalışma yaptığını belirten Yürük, "İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim. Biz sahnede bir bakışımızdan, gözümüzden ne yapmamız gerektiğini anlardık. O yüzden onlarsız bir şeyler yapmaya alışıyorum diyebilirim. Şöyle de güzel tarafı var; kimseyi düşünmeden, istediğimi yapabilirim. Grup olmanın zorluğu oydu." açıklamasını yapmıştı.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    "ÇOK DESTEK OLDULAR"

    Eski grup üyelerinden destek aldığını dile getiren ünlü isim, "Gülçin benimle çok ilgilendi. Böyle bir şey yaptığımı duyunca çok heyecanlandı. Diğer kızlar da sevindi ama onlar biraz çoluk çocuğa karıştığı için çok etkilenmediler. Bütün kızlar çok destek oldu." ifadelerini kullanmıştı.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    "BİZ ARTIK BİRLEŞMEYİZ!"

    İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden bir araya geldiğini gazetecilerden öğrenen Yasemin Yürük, "Hepsi' grubu olarak sizden böyle bir hareket gelir mi?" sorusuna, "Biz birleşmeyiz artık. İmkansız gibi bir şey. Herkesin hayat akışı başka bir noktada. Kızların çocukları var. Gülçin, devam ediyor ama bir araya gelmem mümkün değil." yanıtını vermişti.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    "BU İŞİ EĞLENMEK İÇİN YAPIYORUM"

    Büyük bir iddia ile sektöre dönüş yapmadığını söyleyen Yürük, "Bu işi eğlenmek için yapıyorum. Çok büyük bir iddiam yok. Sahnede olmak ya da şarkı söylemek... İnsanlara kalbinden geçeni aktarabilmek çok güzel ve özel bir şey. Bunu yapmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    İLK YAPRAK DÖKÜMÜ GÜLÇİN

    Öte yandan 2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran 'Hepsi' grubu, R&B tarz müziği dansları değişik sahne showlarıyla dikkat çekmişti. 'Hepsi'den ilk olarak Gülçin Ergün ayrılmıştı. Ergül, kariyerini solo olarak sürdürme kararı almıştı.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    TRAFİK KAZASINDA SEVGİLİSİNİ KAYBETTİ

    Kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile geçirdiği korkunç kazayla gündeme gelmişti. İzmir'den İstanbul'a gelen ikili Balıkesir'de bir TIR ile çarpıştı. Kazana Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetmişti.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    CEMRE KEMER ANNE OLDU

    Grubun diğer üyelerinden Cemre Kemer ise uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Emre Medina ile 2020'de evlendi. Çift, 2021'de de kızları Karla'yı kucağına almıştı.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    EREN BAKICI EVLENMİŞ!

    Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Eren Bakıcı'nın dünyaevine girdiği ortaya çıkmıştı.

    Cemre Kemer, katıldığı bir programda Eren Bakıcı’nın eşiyle Bursa’da yaşadığını anlatmış ve "Kendi yağında kavrulduğu bir hayat sürüyor, magazinden uzak." demişti.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    HAYRANLARI GELİNLİK GİYDİRDİ!

    Sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşmayan Bakıcı, geçtiğimiz yıl eşiyle görüntülenmiş, gazetecilere "4.5 yıldır birlikteyiz. Kendisi yarı Türk yarı yabancı. Her şey yolunda. Kameralara görüntü vermeyi pek sevmiyor. O yüzden isim de söylemeyeyim." açıklamasını yapmıştı.

    Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan çifte fanları photoshop'la gelinlik ve damatlık giydirmişti.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    O ARTIK SPOR EĞİTMENİ

    'Hepsi' grubunun diğer üyesi Yasemin Yürük, spora yönelmişti. Yürük, pilates ve kickbox üzerine eğitim veriyor.
  • Yasemin Yürük'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

    KENDİNİ DOĞAYA VERDİ

    Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra doğa ile iç içe yaşamaya başlamıştı. Organik tarımla ilgilenen Eren, seramik çalışmalarına ağırlık veriyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

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