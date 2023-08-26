Yasemin Yürük'ün suda kürek keyfi
Yalıkavak'ta yakın arkadaşıyla birlikte tatil yapan Yasemin Yürük, suda keyifli vakit geçirdi. Kürek sörfü yapan Yürük'ün eğlenceli anları objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, Bodrum'da tatilde. Spor eğitmenliği yaparak hayatını sürdüren Yürük, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
Yasemin Yürük, yakın arkadaşıyla birlikte gün boyu vakit geçirdi. İkili, bir ara suda kürek sörfü (paddleboarding) yaptı.
Yürük ile yakın arkadaşının birbirlerini denize iterek keyifli anlar yaşadığı o dakikalar objektiflere böyle yansıdı.
Ünlü şarkıcının neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
"SERBEST ÇALIŞIYORUM"
Öte yandan daha önce müziğe ara verdiği süre içerisinde oyunculuk ve sporla ilgilendiğini ifade eden Yasemin Yürük, "Bir ara Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuk atölyesindeydim. Oradan çıktım, biraz dizilerde oynadım. Sonra, 'Ben bu yeni nesile yetişemiyorum. Yasemin, sen hoca ol' dedim. Spor eğitimi aldım ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Ufak bir stüdyom var. Orada ders veriyorum ya da serbest çalışıyorum" demişti.