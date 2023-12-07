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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adam tüfekle öldürüldü

        Konya'da yaşlı adam tüfekle öldürülmüş halde bulundu

        Konya'da 83 yaşındaki Tahsin Pınar, yalnız yaşadığı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:43 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:43
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        Yaşlı adam tüfekle öldürüldü
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        Konya'nın Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan Tahsin Pınar (83), duyulan silah sesi üzerine eve gelen yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tüfekle vurulan Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Tahsin Pınar'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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