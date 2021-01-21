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HaberlerGündem3. SayfaYaşlı kadın cinayetinde bir zanlı yakalandı
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Yaşlı kadın cinayetinde zanlılardan biri yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ü öldürdükleri iddiasıyla aranan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı.

Yaşlı kadın cinayetinde bir zanlı yakalandı
AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Şadiye Öztürk'ün katil zanlısı olduğu iddia edilen iki kişinin Alanyalı Camisi yakınında görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

BİR HAFTA CAMİNİN AVLUSUNDA GİZLENMİŞ

Bölgeye hareket eden Yunus timi, kısa süreli kovalamacanın ardından caminin tuvaletine gizlenen şüphelilerden H.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin yaklaşık bir haftadır Alanyalı Camii'nin avlusunda gizlendiği ve namaz kılmak için kullanılan hasırda uyuduğu öğrenildi. Diğer şüpheli S.D.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, kendisinden haber alamayan komşuları tarafından 19 Ocak'ta evinde ölü bulunmuş, polis ekiplerinin yaptığı incelemede başında kan olduğu görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumunca yapılan ilk incelemede yaşlı kadının başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenmiş, güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri 2 şüphelinin eşkalini belirlemişti.

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