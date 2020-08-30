Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil evin yatak odasına girdi, 2 kişi yaralandı.
Erbaa ilçe merkezi Erek Mahallesi Karayaka bulvarında ilerleyen Üzeyir T. (23) otomobilin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki bir evin duvarına hızla çarpan otomobil, yatak odasına girdi. Beton duvarı kırarak evin içine giren otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.
Yoldan geçen vatandaşların yardımı ile yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza anında yatak odasında bulunan Ahmet Ç. (19) de hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Savaş alanına dönenen yatak odasındaki manzara ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı.
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