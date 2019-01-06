Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinden İzmir yolunun altından yatay su borusu hattından su tahliyesi yapan 6 işçi, suyu boşaltmak için su tahliye motorunu çalıştırdı. Benzin motorundan çıkan karbonmonoksit gazı yatay su borusuna doldu. Zehirlenen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştı.

ABİSİ İÇİN GERİ DÖNDÜ

İddiaya göre, 18 yaşındaki işçi Yasin Balandi kendi imkanlarıyla borudan ilk çıkan kişi oldu. Ancak Yasin, içeride kalan ağabeyi Atilla Balandi'yi (21) kurtarabilmek için yeniden boru hattına girdi. Boru içerisinde zehirlenip kalbi duran Yasin Balandi, olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre; zehirlenen Muhammed Ege, Musa Balandi, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın isimli işçiler ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Çok sayıda İtfaiye, AFAD ve 112 sağlık ekibi 1 metre çapındaki yatay boruda mahsur kalan evli 2 çocuk babası Atilla Balandi’yi kurtarabilmek için seferber oldu. İlk etapta borudan 30 metre ilerleyen sağlık ekibi dumandan etkilenince geri dönmek zorunda kaldı. Borunun dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri oksijen tüplerini ellerinde sürükleyerek borudan içeriye girdi. İlk denemede yatay borunun içerisinde 40 metre mesafe ilerleyen ekipler, ikinci denemede 60 metre ilerledi. Yatay boru hattındaki karbonmonoksit gazının tamamen boşaltılmasının ardından iple ilerleyen itfaiye ve AFAD ekipleri 72 metrede Atilla Balandi’nin cansız bedenine ulaştı.

YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

İpe bağlı sedye ile 72 metre çekilip dışarıya çıkarılan Atilla Balandi'nin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. İşçilerin Adana ve Şanlıurfa’dan Bursa'ya iş için sezonluk geldikleri öğrenilirken, hayatını kaybeden Atilla ve Yasin ile kurtarılan Musa Balandi’nin kardeş oldukları, 2 çocuk babası Atilla Balandi’nin çocuklarından birinin dünyaya yeni geldiği, evladını henüz bir kez bile göremediği belirtildi.

Kardeşi 18 yaşındaki Yasin Balandi’nin ise sosyal medyada, "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiçbir şeyin altında kalmam deniz hariç" paylaşımı dikkat çekti. Balandi kardeşlerin kısa bir süre öncede annelerini kaybettikleri öğrenildi.

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