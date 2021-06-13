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Yavuz Seçkin: Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik!

Komedyen Yavuz Seçkin, geçtiğimiz gün evinin bahçesinde kaza geçirdi. Ağaca uzanmak için sandalyeye çıktığını ancak sonra da düştüğünü söyleyen Seçkin, "Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah" dedi

Yavuz Seçkin: Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik! - Magazin haberleri
'Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik!'
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HABERTURK.COM

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin (52),önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen Seçkin, hemen hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Yavuz Seçkin, "Küçük bir kaza geçirdik. Bahçede ağaçta bir şeylerle uğraşırken sandalyenin gazabına geldim, sandalye beni üstünden attı. Belimde, ufak sol tarafımda 1-2 çatlak var ama iyi olacağız. Biraz dinlenmemiz lazım" diye konuştu.

"NAZAR BÖYLE DEĞİYOR DEMEK Kİ..."

Seçkin, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Nazar böyle değiyor demek ki... Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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