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        Yavuz Top'a veda

        Dün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:58
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Geçen hafta beynine pıhtı atması sonucu İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Yavuz Top, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım servisinde 75 yaşında yaşamını yitirdi.

        Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bir veda töreni düzenlendi.

        Törene; Yavuz Top'un ailesi, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Necla Akben, Erdal Erzincan, sevenleri, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

        Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, büyük bir ustanın hayatını kaybettiğini belirterek; "Hayatını Kartal'da geçirmiş, öğrencilerini burada yetiştirmiş, ülkeye, topluma ve kültüre büyük hizmetleri olan hocamızı uğurlamanın bizde derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepinize sabırlar diliyorum" dedi.

        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül, Yavuz Top'un çok yönlü bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: Yön Radyo'da program yaparken Yavuz ağabey ile pek çok program yapma ve onu yakından tanıma şerefine nail oldum. Pırıl pırıl bir aydın, demokrat bir insan, insanlığın ortak değerlerini savunan, Yaşar Kemal'in tabiriyle insan evrende boyu posu, gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer tutan biriydi. Onun yol arkadaşları Arif Sağ, Musa Eroğlu'ya da uzun ömürler diliyor. Ellerinden öpüyorum.

        Yavuz Top'un kızı Ezgi Top, babasının Türk deyişlerine ve ezgilerine sazıyla sözüyle âşık olmuş bir ozan olduğunu ifade ederek; "Yarattığın eserler ve yetiştirdiğin öğrenciler yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek. Sana minnettarım. Hoşça kal. Onu yalnız bırakmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Arif Sağ da 50 yıllık dostunu kaybettiğini belirterek; "Birlikte uğraştık, zaman zaman kavga ettik, zaman zaman birbirimize küstük ama birbirimize ihanet etmedik. Birkaç ay önce evine gitmiştim. Oturduk, muhabbet ettik. Benim hayatımda onun çok ciddi yeri vardı. Oraya gittiğim zaman orada konuşuruz. Sıra bize de geliyor çünkü. Onu çok seviyorum, çok öpüyorum" ifadelerini kullandı.

        Musa Eroğlu ise Yavuz Top'un Türk kültürünün yaşatılmasında önemli isimlerden biri olduğunu, "muhabbet" geleneğini daha ileri götürecek insanlar yetiştirdiğini anlattı.

        Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından cenaze namazı için Kartal Cem Evi'ne getirildi. Top'un cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze namazına katılanlar arasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül ile Orhan Gencebay da yer aldı.

        YAVUZ TOP HAKKINDA

        Yavuz Top, 1950'de Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu. 7 yaşından beri bağlama çalan Top, 1967'de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı ve "Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" olarak, hiçbir staj ve kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılmaya başladı.

        Halk müziğinin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için birçok çalışmaya imza atan Top, 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak 1980'e kadar görev yaptı.

        Halk müziği tarihinde ilk kez "çok sesli halk müziği" denemeleri yaparak, televizyon ve radyolarda yayımlanmasını sağlayan Yavuz Top, 7 kişisel, "Muhabbet Grubu" diye bilinen arkadaşlarıyla da 7 albüm çıkardı.

        Sanatçı, yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Bestelediği film müzikleri ile çeşitli ödüller alan Yavuz Top, 300'e yakın halk türküsü derleyerek halk müziği repertuvarına kazandırdı.

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