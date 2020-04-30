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Yayın akışı 30 Nisan Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 30 Nisan 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Perşembe) Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Salako (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Dotkor (tekrar)
23.45 Firardayız (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı (yerli film)
22.45 Berlin Kaplanı (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Cehennem Melekleri 2 (yabancı film)
22.30 Kimlik Hırsızı (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

 

19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Sindirella (yabancı film)
23.05 Unutursam Fısılda (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk 
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.40 Ev Yapımı

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (yeni bölüm)

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