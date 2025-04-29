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        Yaylada çevre katliamı: Çöplüğe dönüştürdüler

        Sakarya'nın gözde yaylalarından olan Acelle Yaylası'nda çevre katliamı yaşanıyor. Yaylaya gelen vatandaşların bıraktığı atıkların yanı sıra birçok noktada görülen molozlar da tepki çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:43
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        Yaylada çevre katliamı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ve şehrin yoğun temposundan kaçıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Acelle Yaylası, özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan yaylaya sorumsuz vatandaşların gelişigüzel attıkları çöp ve molozlar ise çevre kirliliğiyle birlikte kötü bir görüntü oluşturuyor.

        Yaylaya ulaşımı sağlayan yol kenarlarında oluşan çöp yığınları, plastik atıklar, evsel atıklar ve inşaat malzemeleri tepki çekti.

        Oluşan çöp yığınlarını fotoğraflayan ve duruma tepki gösteren bir vatandaş, bu sorumsuz davranışın kabul edilemez olduğunu dile getirerek, yaylanın doğal güzelliği için gelen ziyaretçilerin böyle bir manzarayla karşı karşıya kalmalarının üzücü olduğunu ifade etti.

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        #çevre kirliliği
        #yayla
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